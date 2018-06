Scompare a Pisa: si cerca lo studente salernitano Francesco D'Angelo

E' molto preoccupata la famiglia dello studente salernitano Francesco D'Angelo. La sua scomparsa è stata denunciata in Questura a Pisa ieri sera, 12 giugno. L'ultima volta che è stato visto era con i genitori nei pressi del parcheggio dell'Esselunga di Cisanello. Era diretto con loro al supermercato, poi ad un tratto è sparito.

Le ricerche

Il 26enne, studente fuori sede ed arbitro di calcio, indossava una felpa Adidas nera e dei pantaloni grigi. Fra gli appelli che da qualche ora si susseguono online c'è quello della sorella Maria: "E' scomparso dalle ore 20 circa - ci dice - da allora non abbiamo più notizie. Non aveva problemi con nessuno o preoccupazioni". Il ragazzo non ha con sé documenti e telefono. Per dare informazioni alla famiglia è disponibile il numero 3472932072, oltre a contattare la Polizia.