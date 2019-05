Guasto agli impianti, undici comuni del Cilento senz'acqua fino a sera

Undici comuni del comprensorio cilentano senz’acqua. A renderlo noto la Consac, - come riporta InfoCilento - la società che gestisce il servizio idrico in gran parte dei comuni del Cilento e Vallo di Diano. A determinare i disagi un improvviso guasto agli impianti. L’interruzione interesserà i comuni di Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Centola, Montecorice, Omignano, Orria, Pisciotta, Pollica, Salento e San Mauro Cilento.

In particolare saranno interessate le seguenti località: Velia e Stampella Di Ascea – Bivio Acquavella, Verduzio, Pedemontana, San Giorgio, Ardisani, Dominella, Marina Di Casal Velino- Velina e Salicuneta Di Castelnuovo Cilento – Vallo Scalo- Centola Capoluogo, San Severino e San Nicola Di Centola – Casino Lebano di Orria – Omignano Scalo e Cerreta Di Omignano – Caprioli Di Pisciotta- Pioppi, Minnelea, Caleo e Acciaroli Di Pollica – Mezzatorre di San Mauro Cilento – Agnone e San Nicola a Mare di Montecorice.

La riattivazione del servizio è prevista entro le 23 di oggi.

“Ci scusiamo per l’inconveniente ed assicuriamo che l’interruzione sarà contenuta nel tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori – fanno sapere dalla Consac – Vi avvertiamo, inoltre, che alla ripresa della erogazione, l’acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo: in tal caso vorrete consentire il deflusso dai rubinetti fino a che l’acqua risulti limpida”. Per maggiori informazioni è attivo il numero verde 800 350 500.