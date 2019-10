Cade da un muro e muore: quattro indagati a Pisciotta

Sono quattro le persone indagate per la morte di Maria Grazia Tortora, la donna di 86 anni, residenti a Pisciotta, che, lunedì scorso, è deceduta presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’anziana, mentre era in strada, si è appoggiata ad una staccionata che, in pochi attimi, ha ceduto provocando la caduta in un dirupo da un muro che si trova a poca distanza dal centro, sui cui – secondo indiscrezioni – il Comune aveva fatto eseguire degli interventi da poco.

L'inchiesta

Nel mirino della locale Procura sono finiti il sindaco Ettore Liguori, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’ex responsabile del medesimo ufficio e il legale rappresentante della ditta che si stava occupando dei lavori sulla staccionata. Ora si attende l’esito dell’autopsia per chiarire la reale causa del decesso. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.