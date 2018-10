Blitz a Pisciotta, sequestrati 150 esemplari di tonno sottomisura

Questa mattina i militari della Guardia Costiera di Palinuro hanno sequestrato, a poche miglia dal porto di Pisciotta, ben 150 esemplari di tonnetti rossi di taglia inferiore alla misura minima prescritta, da poco pescati da un gozzo e gettati in mare al sopraggiungere della motovedetta, pronti per essere commercializzati illegalmente.

Le indagini

I militari hanno recuperato e posto i sigilli al pescato per un totale di circa 200 kg. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore della pesca illegale. Dopo il parere di idoneità al consumo umano, da parte del veterinari o della competente Asl, si procederà a devolverlo in beneficenza.