Nascondeva pistola clandestina in auto: uomo arrestato a Cava

Gi agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno arrestato un 39enne cavese, pregiudicato, per i reati di detenzione e porto abusivo di arma clandestina nonché di ricettazione.

I controlli

Durante un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, gli agenti hanno notato, in via XXV Luglio a Cava, un’autovettura sospetta che si aggirava nei pressi delle attività commerciali. Il conducente ha notato gli agenti e ha accelerato. E' stato fermato nei pressi di un distributore di benzina, c'è stata la perquisizione personale e anche quella del veicolo. Nel cassetto porta oggetti lato passeggero del veicolo è stata trovata una pistola clandestina, con matricola abrasa, caricatore inserito e rifornito con sette cartucce calibro 7,65. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione, in una frazione collinare della città, consentiva di rinvenire ulteriori sei cartucce calibro 7,65, di cui due con ogiva modificata al fine di aumentarne la capacità offensiva, custodite all’interno della cassaforte in camera da letto, nonché una fondina in pelle, rinvenuta sul frigorifero in cucina. Dopo le formalità di rito l’uomo è finito agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’arma e il munizionamento rinvenuti esono stati sottoposti a sequestro.