Nasconde una pistola nella culla della figlia: arrestato 23enne a Salerno

In azione, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Sezione Narcotici: è stato tratto in arresto in flagranza di reato un uomo accusato di detenzione illegale di arma comune clandestina e ricettazione.

Il blitz

Ieri mattina, infatti, i poliziotti, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di A.A. 23enne, già noto alle forze dell’ordine, hanno scovato una pistola marca Zastava M57 Tokarev completa di cartucce, che l’uomo aveva cercato di nascondere, all’arrivo degli agenti, mettendola tra le lenzuola della culla della figlia.

L'arresto

L’arma aveva la matricola abrasa e, pertanto, A.A. è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione. Il 23enne è stato, infine, condotto presso la casa circondariale di Salerno.