Parla su Facebook della sua pistola rubata e detenuta illegalmente: un arresto a Maiori

Carabinieri in azione, ieri, a Maiori: è stato messo in manette A.M. classe 1966 del posto per detenzione illecita di arma da fuoco e ricettazione. L’uomo, nel corso della processione per la festa Patronale di domenica scorsa, aveva girato un video con il cellulare diffondendolo in diretta su Facebook: in quel video, distrattamente, parlando con un amico, faceva riferimento ad una pistola.

L'arresto

Quel video è stato poi rimosso, ma è stato intercettato dai militari che hanno immediatamente effettuato una perquisizione domiciliare: nascosta in un armadio, hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 risultata rubata nel 2008 in un’abitazione in Pimonte e 20 proiettili. L'uomo è finito agli arresti domiciliari e l’arma è stata sequestrata: in corso, ulteriori accertamenti.