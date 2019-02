Accalappiata e poi dimenticata, la triste storia di una Pitbull: la denuncia degli animalisti

Abbandonata prima dai proprietari e poi dalle istituzioni. E' la triste storia di una cagnolina di razza Pitbull, come racconta l'animalista del canile di Cava, Teresa Salsano. La cagnetta è stata accalappiata dal Servizio Veterinario su richiesta del Comune di Castel San Giorgio perché vagante, venerdì scorso: "Da allora né vigili, né Sindaco, né istituzioni di Castel San Giorgio si sono preoccupati di assumersi le proprie responsabilità - denuncia la Salsano - La prassi vuole che gli stessi vigili allertino con una mail il canile di competenza (Iguazu /Montecorvino Rovella) per il ritiro immediato del cane, ma questo non è mai avvenuto, perché evidentemente non vogliono prendersi in carico il cane".

La denuncia