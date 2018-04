Azzanna il proprietario: pitbull impiccato con un filo di ferro, la denuncia degli animalisti

Aveva azzannato il suo proprietario e, per questo, sarebbe stato impiccato con un filo di ferro. Questo lo sconcertante epilogo dell'episodio accaduto mercoledì a Cava de' Tirreni: il proprietario del pitbull morso dal suo stesso cane, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato all‘Umberto I di Nocera Inferiore. A salvare l'uomo, erano stati alcuni presenti che, secondo quanto racconta la Lega Nazionale per la Difesa del Cane della sezione di Cava de’ Tirreni, hanno poi ucciso barbaramente l'animale.

La denuncia

“Questi soggetti hanno fatto giustizia sommaria, impiccandolo con un filo di ferro, per cui l’animale è morto tra atroci sofferenze. Queste persone, oltre a compiere un gesto immorale e deprecabile, hanno violato anche la legge che contempla la cattura del cane da parte del servizio veterinario dell’Asl. - si legge sulla nota della Lega del Cane di Cava che ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti - Se il cane fosse stato abbattuto durante l’attacco al proprietario, si sarebbe verificata la legittima difesa e non si sarebbe configurato reato. La Lega Nazionale della Sezione di Cava de’ Tirreni provvederà a denunciare tale viole alle Autorità Competenti e a costituirsi Parte Civile allo scopo di ottenere giustizia per il povero animale“. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per fare chiarezza sull’accaduto.