Più ginnastica nelle scuole del salernitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso il Liceo Sportivo “Francesco Severi” di Salerno si è svolto un corso di aggiornamento tecnico-pratico sulla Ginnastica per docenti di Educazione Fisica delle scuole secondarie di I e II grado, organizzato dall’Ufficio di Coordinamento dei servizi di Educazione Fisica e Sportiva di Salerno, d’intesa e in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo i saluti della Dirigente Scolastica Barbara Figliolia e di Assunta Vitale, Coordinatrice dell’Ufficio Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva di Salerno, è stato il Presidente del Comitato regionale Campania FGI, Aldo Castaldo, ad aprire i lavori illustrando il percorso intrapreso dalla Federazione nella sezione Salute e Fitness che sembra aver attirato l’interesse dei giovani alla ricerca di nuove esperienze motorie, non stereotipate. Per la Federazione, con il Presidente Castaldo c’erano Mariateresa Amato, Consigliera regionale per la formazione e progettazione scolastica, Rosaria Bruno, Delegata Provinciale di Salerno, e Anna Porricelli, Referente Scolastica Regionale. La giornata ha alternato argomentazioni teoriche ad esercitazioni pratiche a cura dei Formatori Regionali della Federginnastica, Marina Del Pezzo per la sezione Ritmica, Valeria Ciancio per la sezione Ginnastica per Tutti, Stefano Laudadio per il Trampolino Elastico e Cristiana D’Anna per la sezione Aerobica. Al corso hanno partecipato numerosi Docenti di Educazione Fisica della provincia di Salerno che hanno apprezzato la validità dell’iniziativa e delle tematiche proposte dagli esperti. Una sinergia, quella tra mondo della Scuola e mondo dello Sport, tutta a beneficio delle giovani generazioni alle quali gli insegnanti potranno offrire nuove opportunità di crescita. Aspetti salutistici e socializzanti che la pratica della Ginnastica potrà certamente contribuire a favorire anche grazie all’impegno profuso dalla Coordinatrice Assunta Vitale, sempre attenta alle novità del percorso didattico-educativo che la società propone in ambito sportivo, e non solo, nelle scuole di ogni ordine e grado. Rosario Pitton