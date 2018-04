Da Salerno a Tel Aviv per portare la pizza nostrana: nuove soddisfazioni per Alfonso Saviello

Un salernitano porta la pizza a Tel Aviv: nuove soddisfazioni per il giovane Alfonso Saviello che il 13 aprile partirà alla volta di Israele, per fornire la sua consulenza professionale presso un locale del centro.

Parla Saviello

"Per me è un'emozione enorme portare in giro per il mondo la mia pizza e credere nel progetto che adesso sto creando #pizzaiolodentro con il socio Tommaso Lastra - racconta alla nostra redazione Saviello- Quando rientrerò da Tel Aviv, mi attende un'altra consulenza anche a New York e poi in Cile", ha annunciato il maestro pizzaiolo che, da Salerno, continua il suo lungo viaggio per far conoscere a tutti i sapori e i segreti della pizza nostrana.