Gusto e tendenze made in Salerno: le pizzerie più buone della città

Tradizionali, fantasiose, studiate e preparate nei minimi dettagli e rigorosamente con ingredienti d'eccellenza: c'è solo l'imbarazzo della scelta per gustare le pizze salernitane. Diversi e troppi da elencare senza dimenticanze, i locali cittadini che meriterebbero una particolare attenzione, per le proposte gastronomiche offerte ai buongustai. Delle numerose pizzerie, vi proponiamo qui di seguito una valida selezione di locali in cui far tappa almeno una volta, per coccolare i palati e assaporare la bontà di prodotti genuini che sanno di buono.

Gli amanti del gusto in cerca di pizze che mescolino e alternino l'innovazione con la tradizione, nel rispetto della genuinità della altissima qualità dei prodotti, non possono non assaggiare le pizze di Madia, l'elegante locale sito nell'Irnocenter, dove il pizzachef Francesco Miranda porta avanti un continuo studio sugli impasti e sugli ingredienti delle sue specialità, sempre al top anche per i palati più esigenti. Dalla pizza in pala con impasto 50% integrale, a quella con l'impasto alla curcuma e semi di papavero o alla canapa, con novità e sorprese che non mancano mai: tutto questo e tanto altro si trova nella pizzeria che offre, ogni giorno, anche squisiti antipasti e dolci d'autore sempre diversi, con abbinamenti armonici e delicati.

Grani antichi, lievitazione lenta e rispetto per le bontà della nostra terra, non mancano mai da Corner Pizza, il locale di Torrione dove l'impasto lievita almeno 36 ore e le pizze vengono infornate non più di due per volta. Il locale, capitanato dal maestro pizzaiolo Donato Lardieri, infatti, punta solo sui grani antichi selezionati, autoctoni, di alta qualità. L'accogliente bottega sita in via De Crescenzo, a Torrione, dunque, si distingue per la bontà delle sue "teglie commestibili", alias pizze da riempire con ciò che si gradisce. Non è un caso, se Corner Pizza rappresenti anche un punto di riferimento per medici e salutisti: tra le varie soddisfazioni ottenute, quelle di ospitare, periodicamente, anche gruppi di pazienti diabetici in cura presso l'Asl di Salerno che hanno potuto riassaggiare la pizza, grazie alla leggerezza e alla digeribilità garantite dall'artigiano del gusto, Lardieri. Da provare.

Non solo nella zona orientale, dove è sito il suo locale, ma anche in centro, la pizza di Vincenzo Mansi rappresenta una delizia insostituibile per i buongustai. Vincenzo e Biagio Mansi, i due campioni salernitani, nel locale all'incrocio tra via Bello e via Guerdile, tra Pastena e Torrione, infatti, viziano i palati di salernitani e non solo con le loro specialità preparate con l'impasto napoletano con farina 0 o con tipo 1 e 2, con aggiunta di semi oleosi. Tanti i gusti proposti per i palati più fini, con ingredienti di alta qualità. Deliziosi, anche i crocchè, la frittatina e le graffe dolci, da farcire con creme appetitose, al 100% artigianali. Con una particolare attenzione per le farine e i prodotti più buoni del Bel Paese, Mansi funge da polo di riferimento per tutti gli amanti della pizza.



Della stessa famiglia di Vincenzo e della stessa sapiente mano per preparare la pizza, Aniello Mansi che, a Pastena, nei pressi dell'uscita della Tangenziale, ha dato vita ad un locale basato sulla scelta certosina dei prodotti d'eccellenza, per proporre ai buongustai impasti originali e squisiti. Tra le particolarità, la pizza senza glutine, per andare incontro alle esigenze dei celiaci e anche quella studiata per i vegani: in un'ampia sala accogliente, Aniello, figlio d'arte, offre ottime pizze a pranzo e cena, senza mai deludere le aspettative degli amanti della bontà.



Nel cuore della città, in via Roma è sorta una nuova storia di successo da raccontare: la pizzeria gourmet Pignalosa, in grado di esaltare le produzioni salernitane a km zero, con le specialità di Giuseppe Pignalosa. Quest'ultimo è uno dei più acclamati pizzaioli italiani. Il locale è figlio dell’intuizione dei titolari del noto ristorante Pescheria: ingredienti di qualità e raffinatezza sono le parole d'ordine della pizzeria, meritevole tappa gastronomica per salernitani e turisti.



Gusto eccellente e rispetto per i sapori e tutto ciò che madre natura ci ha donato, sono di casa a La Resilienza, la nota pizzeria sita nei pressi della villa comunale di Salerno che rappresenta un polo gastronomico irrinunciabile per molti salernitani e turisti. Caratteristico, l'ambiente, dove non solo tovagliette rispettose dell'ambiente e pomodori Funky contro lo sfruttamento degli stranieri nei campi, ma anche il servizio di consegna a domicilio in bici, per avere il minor impatto possibile sull'ambiente, fanno emergere i valori etici in cui credono i titolari del locale. Sapori tradizionali e innovativi, si fondono, dunque, nelle specialità de La Resilienza: da provare.

Sono pochi i salernitani doc che non hanno mai provato una delle sue delizie: la trattoria pizzeria Portarotese, nata nel 1982, offre la vera cucina salernitana, curata personalmente dallo staff. Non solo pizze, ma antipasti e piatti genuini, nel segno della tradizione, continuano a far innamorare intere generazioni di cittadini. Tra le varie nuove creazioni, ormai divenute a loro volta tradizionali, la Cardinale, pizza ricca di appetitosi gusti, che soddisferebbe anche i buongustai più esigenti.

Qualità ed eccellenza, infine, presso la pizzeria "Da Riccardo", in via Calata San Vito. Prodotti selezionati e abbinamenti decisamente invitanti, infatti, caratterizzano le pizze tradizionali e quelle gourmet, per conquistare tutti i palati in cerca di bontà da gustare. Particolari e apprezzate, anche le salse artigianali che impreziosiscono le patatine fritte e gli scazzuoppoli, da provare con il pesto.





