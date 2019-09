"Lunchbox", presentata a Fisciano l'iniziativa plastic free

Il Comune di Fisciano insiste sul tema del rispetto ambientale e della tutela del territorio. Il nuovo progetto che ha visto l'adesione dell'Amministrazione comunale, si chiama Lunchbox è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città e rientra nell'ambito delle iniziative Plastic Free. Con LunchBox gli utenti delle mense scolastiche del territorio saranno dotati di un contenitore per il pranzo che mira a ridurre l'utilizzo dei monouso e dei confezionamenti da stoviglie in plastica.

Il commento

"Siamo riusciti ad ottenere per le nostre mense scolastiche la riduzione dei monouso e della plastica - esordisce il sindaco Vincenzo Sessa nel presentare il progetto - . Tutti i nostri bambini saranno dotati di un LunchBox personalizzato e di una borraccia per eliminare le bottigliette di plastica monouso. Abbiamo messo in campo questa iniziativa perché riteniamo che l'ambiente debba essere sempre più rispettato e questo è un ulteriore segno tangibile per la nostra comunità di ciò che stiamo facendo a riguardo". La realizzazione dell'iniziativa è stata possibile grazie al contributo dell'azienda Althea, come ricorda il vicesindaco Maria Grazia Farina: "Operiamo nel senso di una riduzione nell'utilizzo della plastica monouso e contribuiamo in questo modo, grazie all'azienda Althea, alla riduzione delle emissioni di CO2 e dell'impronta ecologica. L'azienda ci fornirà inoltre personale qualificato per intervenire presso le nostre scuole ed illustrare alle nuove generazioni l'importanza di questa nuova iniziativa e la rilevanza dell'emergenza ambientale". A prendere parola è anche Federica Alfano in rappresentanza di Althea Ristorazione: "Il nostro contributo sarà quello di fornire a tutti gli utenti della mensa scolastica un LunchBox, ovvero un contenitore in plastica riutilizzabile e lavabile composto da diversi scomparti per il porzionamento di primo piatto, secondo piatto e contorno. Ci sarà inoltre in dotazione una borraccia. Tutto questo rientra in un piano di formazione che verrà presentato alla Camera dei Deputati il 25 settembre". L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle realtà scolastiche del territorio. A testimoniarlo sono le parole della professoressa Annamaria Galdieri e della professoressa Vitalba Casadio, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare il processo educativo sulla sensibilità ambientale. Presente alla presentazione del progetto anche il consigliere dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio dottoresssa Maria Manuela Russo.