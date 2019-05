Sala Consilina, nasce l'area di sgambamento “Pluto Park”

Una risposta concreta ai cittadini che hanno cani e che desiderano avere uno spazio “sicuro” dove portare i loro amici a quattro zampe: questo lo scopo principale del “Pluto Park”, inaugurato a Sala Consilina in località Ponte Filo. La nuova area sgambatura cani, voluta dall’amministrazione comunale salese guidata dal sindaco Francesco Cavallone, è una delle poche esistenti in Campania.

Le caratteristiche

Circa 3mila mq, recintati e forniti di servizi, perimetralmente piantumati con 400 piantine a siepe di varia specie. Intitolata al mitico Pluto della Walt Disney, darà l’opportunità in particolare ai cani di appartamento, di trovare libertà in un’area protetta, interagendo tra loro. Si tratta anche di una iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sul tema del valore sociale e affettivo degli amici a quattro zampe, per evitarne l’abbandono e il conseguente randagismo. Inoltre le famiglie e i cittadini che vorranno frequentare il Pluto Park avranno modo e occasione di socializzare “a tu per tu”, cosa che avviene sempre più di rado. A Sala Consilina e nel Vallo di Diano sono tanti gli amanti degli animali in generale, e dei cani in particolare: la nuova struttura, alla quale ne sarà presto affiancata un’altra poco distante e destinata ai cani di “taglia piccola”, ha già suscitato apprezzamento e interesse.