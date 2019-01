Panico a Poggioreale, detenuto di Salerno aggredisce i poliziotti

Ha seminato il panico, all’interno del carcere di Pioggoreale di Napoli, dove un detenuto sfollato dal penitenziario di Salerno per motivi di ordine e sicurezza dopo la rivolta del 15 gennaio scorso, ha aggredito gli agenti della Polizia Penitenziaria.

L'aggressione

L’uomo - denuncia il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) - è stato trovato in possesso di un telefonino con sim funzionante. E così, vistosi scoperto, è andato in escandescenza. Prima ha ingerito la sim e poi ha picchiato i poliziotti che, fortunatamente, sono stati salvati da alcuni colleghi che hanno evitato il peggio. Il detenuto è stato condotto in un reparto di separazione, dove ha distrutto i suppellettili e l’impianto idraulico della cella, barricandosi dentro e impedendo l’accesso agli agenti e ai sanitari.