Policastro Bussentino, "Solidarietà Nazionale" consegna pacchi alimentari per Pasqua

Continuano le consegne di pacchi alimentari per famiglie in difficoltà di “Solidarietà Nazionale” nel Golfo di Policatro. I volontari dell’associazione, dopo Roccagloriosa e Vibonati, hanno effettuate le consegne a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina:” Abbiamo voluto proseguire le consegne anche per la Santa Pasqua – hanno dichiarato i responsabili locale – Abbiamo cercato di dare un po’ di aiuto alle famiglie Italiane durante questo periodo così difficile. In tanti sono a casa senza lavoro, aziende chiuse, attività commerciali chiuse e gli aiuti promessi da governo Italiano ancora non sono arrivati a nessuno; pertanto anche un semplice pacco alimentare può essere un aiuto. Ci auguriamo che presto l’emergenza sanitaria finisca e nel frattempo continuiamo a dare il nostro contributo affinchè nessun italiano si senta abbandonato”.