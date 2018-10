Colto da malore mentre gioca a calcetto: muore 49enne a Policastro

Tragedia, ieri sera, nel piccolo stadio “Buxentum” di Policastro (frazione di Santa Marina) dove ha perso la vita Gino Paesano, 49 anni, originario di Vibonati e volto noto nel Golfo della zona sud della provincia di Salerno.

Il malore

Il 49enne stava disputando una gara del campionato Csi di calcio quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo a causa di un malore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Paesano giocava nello Sporting Vibonati che stava battendo 1 a 0 contro il Pixous Policastro. Poi la tragedia al 10′ del secondo tempo. In passato aveva giocato in altre squadre dilettantistiche e anche nella Paganese nel campionato di serie 5. Cinque anni fa perse il fratello Aldo, anche lui ex calciatore professionista, morto in casa per un infarto.