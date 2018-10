Odissea per i diabetici a Mercato San Severino, l’appello della Fials Medici

“Si interagisca con l’Asl per dare dei locali in comodato d’uso gratuito all’interno del Fucito e trasferire gli sportelli ticket all’interno dell’ospedale”. Questo l'appello del segretario della Fials Provinciale, Mario Polichetti che ha preso a cuore i disagi dei pazienti diabetici accolti nell'ospedale di Mercato San Severino. Individuare locali adeguati per il pagamento del ticket all’interno dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, dunque, l'auspicio della Fials, scesa in campo appunto per limitare i disagi dei pazienti diabetici della Valle dell’Irno. “La buona sanità significa risolvere i problemi legati alla burocrazia nel più breve tempo possibile. Sicuramente si tratta di una questione legata a dinamiche dell’Asl, ma è anche vero che l’Azienda ospedaliera di Salerno, in quanto titolare della gestione dell’ospedale di Mercato San Severino, può trovare dei locali idonei per ospitare le sale ticket attualmente dislocate in piazza XX settembre e limitare così gli spostamenti di chi già soffre per patologie mediche”, ha detto Polichetti

L'appello al direttore generale del “Ruggi”, Giuseppe Longo

Mi auguro che a vincere possa essere il buon senso, portando così a far cessare il malumore dei pazienti che hanno difficoltà a raggiungere l’ospedale “Fucito” dopo aver pagato il ticket. Si concentri tutto nella zona ospedaliera, magari offrendo locali in comodato d’uso a costo zero all’Asl. L’Azienda sanitaria di Salerno, ovviamente, dovrà garantire il trasferimento di dipendenti e terminali elettronici nella nuova sede. Non credo che sia un’idea visionaria. La soluzione è sotto gli occhi di tutti da anni, basta solo attuarla.