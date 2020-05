Accelerazione per le indennità Covid già assegnate: l'appello di Polichetti (Fials)

Una accelerazione delle procedure per il riconoscimento delle indennità Covid già assegnate dal Governo Centrale ad integrazione delle risorse aggiuntive regionali (i noti 23 milioni assegnati alla Regione Campania) destinati ad incrementare i fondi della produttività per il personale sanitario. E' quanto chiesto dalla Fials provinciale di Salerno. "Il personale che ha rischiato la vita ed in taluni casi ce l’ha rimessa aspetta i fatti ed il riconoscimento economico ed è stanco di promesse non mantenute come nei precedenti casi delle Universiadi e delle progettualità per i trapianti di reni,fondi già individuati e mai distribuiti nella realtà di Salerno", ha osservato il responsabile alla Sanità, Mario Polichetti.

L'appello di Polichetti