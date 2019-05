Acquisizione di documenti, la Polizia in Comune ad Agropoli: la reazione del sindaco

Stamattina, martedì 7 maggio, agenti della Questura di Salerno si sono presentati in Comune, ad Agropoli, per acquisire documentazione. La notizia ha suscitato molto clamore e il sindaaco Adamo Coppola ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La reazione

"Si tratta di atti relativi all’Agropoli Cilento Servizi - ha detto il primo cittadino agropolese - Questo Ente pubblico, come tutti gli Enti, riceve pressoché giornalmente visite di forze di polizia per acquisizione di atti che possono riguardare le più svariate questioni. Come sempre, attendiamo l’esito di tali accertamenti, certi e fiduciosi dell’ottimo lavoro degli operanti. Stigmatizziamo però la spettacolarizzazione messa in atto da parte di taluni, su accadimenti che sono normalità per una Pubblica Amministrazione".