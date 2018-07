Droga: arrestato un 19enne e denunciato un 17enne a Battipaglia

E' accaduto a Battipaglia, in via Garibaldi. I poliziotti hanno quattro ragazzi su una panchina. Uno di loro ha provato a disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente sette pezzi di hashish, tre dei quali avvolti in carta cellophane trasparente, del peso complessivo di 14 grammi