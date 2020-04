In vendita cornetti e zeppole: la polizia chiude una panetteria di Salerno

La polizia ha sanzionato una panetteria di Salerno con la chiusura per 5 giorni. Il titolare ha subito anche una multa per punire l'illecito amministrativo: è stato sorpreso a produrre ed a vendere prodotti di pasticceria (cornetti, sfogliate, zeppole) espressamente sospesi dal commercio, in ottemperanza alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

I dettagli

Il blitz rientra nei servizi di controllo predisposti dalla Polizia di Stato, finalizzati a garantire il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Salerno ha effettuato, nella mattinata, un accertamento a carico di un negozio di alimentari ubicato nel centro cittadino.