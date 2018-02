Nuove radio per la Polizia Municipale, Rispoli (Csa): "Manca tutto il resto"

Arrivano le 100 radio promesse dai vertici del Comune di Salerno al Comando della polizia municipale, ma manca tutto il resto: lo denuncia il segretario provinciale Angelo Rispoli della Csa provinciale che torna a puntare i riflettori sui disagi che interessano gli agenti della Municipale. “All’appello mancano le dotazioni di divise, manette e spray urticante. Serve chiarezza anche sui corsi di formazione e autodifesa. Sulle assunzioni ci si muova in fretta: mancano 5 agenti nella pianta organica”.

L'appello di Rispoli

“Siamo contenti che le promesse siano state mantenute, almeno per le radio, ma la lista di quanto spetta ai poliziotti della Municipale è ancora lunga. Attendiamo ancora le 224 divise che andranno a vestire tutti i componenti del Comando e aspettiamo di capire quando saranno consegnate le manette ai 20 nuovi assunti. Infine, vorremmo capire quali sviluppi avrà la proposta dei corsi di formazione e autodifesa, oltre alla dotazione di 224 bombolette di spray urticante per tutto il personale”.

Le assunzioni

“La normativa in materia dice che nella Municipale il rapporto per i nuovi reclutamenti è di uno a uno. A Salerno ben cinque, tra pensioni e decessi, non fanno più parte del corpo - ha continuato il segretario generale della Csa provinciale- Due sono le cose da fare: scorrere l’attuale graduatoria di mobilità e assumere i quattro residui. Per l’ultimo posto libero invece si dovrebbe bandire un nuovo concorso per due posti part-time. Così si darebbe un’opportunità importante per i giovani salernitani. Spero che l’amministrazione comunale prenda nota di tutto questo”, ha concluso.