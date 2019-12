Stupore a Polla, acqua bianca nel fiume: si indaga

Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale di Polla per analizzare la presenza di un liquido di colore bianco apparso, in mattinata, nel fiume Sant’Antuono.

Il caso

A notarlo sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato il Comune. Sul posto sono giunti anche i carabinieri forestali che svolgeranno i rilievi e le analisi del caso per accertare il contenuto del liquido e la sua origine. Sembra essere esclusa l’ipotesi di sostanze chimiche perché non rilascerebbe alcun odore.