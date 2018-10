Minaccia e perseguita l'ex suocera: arrestata 42enne a Polla

Una 42enne di Polla è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex suocera residente a Teggiano. La donna, infatti, ha violato il divieto di avvicinamento che le era stato imposto lo scorso agosto quando si è resa protagonista di alcuni episodi di violenze e minacce nei confronti dell’anziana.

Le accuse

I militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire numerosi episodi di violenze, aggressioni, minacce ed episodi di stalking messi in atto dalla donna nei confronti dell’ex suocera ultrasettantenne e di sua figlia, sorella del suo ex convivente. Questi episodi si sono ripetuti, negli anni, prevalentemente nei confronti dell’anziana donna e di sua figlia convivente, da lei ritenute responsabili della separazione con l’ex convivente, mai accettata. L’ex suocera, a partire dalla crisi coniugale tra i due, era stata perseguitata dalla donna che, senza il suo consenso, entrava nella sua abitazione, appostandosi ed approfittando dei momenti in cui entravano ospiti in casa, pretendendo somme di denaro a titolo di spese di mantenimento per la separazione, talvolta anche impossessandosi delle chiavi di ingresso e di oggetti presenti in casa, richiedendo somme di denaro per la restituzione. In alcune occasioni la donna si tratteneva presso l’abitazione della vittima anche per diverse notti, fino all’ottenimento dell’importo richiesto, mentre in altre ha danneggiato gli arredi al rifiuto di consegnarle il denaro. Gli atti persecutori nei confronti dell’anziana avvenivano anche nelle ore notturne sia attraverso insistenti suoni al campanello di ingresso, sia “a distanza”, sia con messaggi ingiuriosi e minatori sia attraverso chiamate anonime, che inducevano la vittima a staccare il telefono, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e paura, modificando le sue abitudini di vita.