Guidava con la droga negli slip, arrestata 34enne: percepiva il reddito di cittadinanza

Percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava. Per questo una 34enne di Polla è stata arrestata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli antidroga nel Vallo di Diano, i carabinieri hanno notato che la donna, mentre guidava la sua automobile con a bordo anche la figlia di due anni, ha iniziato improvvisamente ad accelerare dirigendosi verso l’autostrada A2 del Mediterraneo.

I controlli

I militari, insospettitisi, l’hanno prontamente bloccata. E, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto un involucro negli slip della donna (sapientemente sagomato con del nastro adesivo) contenente all’incirca un etto di hashish e cocaina. Altri quantitativi di cocaina ed hashish li hanno trovati sparsi sul tavolo della cucina dell’abitazione della 34enne che è risultata anche percettrice del reddito di cittadinanza e segnalata all’Inps per la revoca del beneficio. Per la giovane sono scattate le manette ed è stato interessato il servizio sociale per la cura della bambina.