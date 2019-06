Polla, auto del sindaco parcheggiata nel posto dei disabili: scatta la multa

Il sindaco Rocco Giuliano rischia di dover pagare una multa per violazione al Codice della Strada. La sua automobile (come mostra la foto pubblicata in esclusiva da Il Mattino) è stata parcheggiata, infatti, in un posto riservato ai disabili in Piazza Gerardo Ritorto a Polla.

La multa

La vettura si trovava accanto a quella della Polizia Locale, regolarmente in sosta nei pressi del locale comando. La fotografia sta facendo il giro dei social suscitando non poche polemiche. Da indiscrezioni sembra che i vigili stiano già al lavoro per stilare il verbale sanzionatorio nei confronti del primo cittadino.