Polla, bimbo vede cagnolino in pericolo e fa chiamare i vigili del fuoco

E’ stato un bambino di 10 anni a salvare la vita ad un cagnolino che, questa mattina, si trovava in difficoltà sulla riva del fiume Tanagro. Il giovanissimo, resosi conto della situazione di pericolo, ha fatto chiamare i vigili del fuoco che, in pochissimo tempo, sono arrivati sul posto. E così si sono calati dalla strada per circa dieci metri riuscendo a salvare il cucciolo tra gli applausi dei presenti.