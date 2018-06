Investe carabiniere al posto di blocco: arrestato 29enne a Polla

Panico, ieri sera, a Polla, dove un carabiniere è stato investito da un’auto (Renault Megane) guidata da un 29enne del posto.

La dinamica

Il ragazzo, per evitare di essere fermato al posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale dell’ “A2 del Mediterraneo”, ha travolto uno dei militari in servizio. Quest’ultimo è finito a terra riportando diverse escoriazioni. Per questo, in poco tempo, i colleghi lo hanno trasportato al pronto soccorso del locale ospedale, dov’è stato prontamente medicato dai sanitari. Subito è iniziata la caccia al giovane. La sua auto è stata ritrovata nei pressi dello stadio comunale e al suo interno è stata rinvenuta anche della droga. Il 29enne si era dato alla fuga nella campagna circostante, ma, in meno di un’ora, è stato ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.