Paura al cimitero, il vento abbatte albero che distrugge una lapide

Il forte vento di oggi ha causato e continua a causare danni nella provincia salernitana. A polla, un albero è caduto all'interno del cimitero, danneggiando in maniera evidente una lapide, finita distrutta. Fortuna ha voluto che nessuna persona fosse presente al momento del crollo. Di solito, con le condizioni meteo avverse, le amministrazioni provvedono sempre in maniera preventiva a chiudere i cimiteri cittadini. A Teggiano, invece, nella giornata di ieir, un secondo albero era crollato, danneggiando un'abitazione. Nel cadere al suolo l’albero ha piegato, spaccandolo, anche un palo della pubblica illuminazione. Per fortuna non vi erano né auto né pedoni nella zona.