Studente salernitano incontra il Capitano Ultimo: "Non ci fermeremo mai"

Un giovane studente universitario di Polla, che purtroppo vive su una sedia a rotelle a causa di una tetraparesi spastica, è riuscito a realizzare il suo sogno. Ciro Medici, pochi giorni fa, ha incontrato Sergio De Caprio, il famoso Capitano Ultimo.

Qualche giorno fa i due si sono incontrati per partecipare, a Roma, ad un’iniziativa organizzata in occasione dell’anniversario dell’arresto del boss Totò Riina, avvenuto nel 1993. Emozionatissimo Ciro che su Facebook pubblica le foto dell’incontro e commenta: “Uniti insieme al Capitano Ultimo. Questa foto è il nostro simbolo di essere guerrieri e il simbolo delle nostre battaglie. Noi siamo gli ultimi e non ci fermeranno mai. Viva l’Italia”. Tra le foto postate sui social anche quella con l’inviato Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia.

