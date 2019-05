Donna incinta e con emorragia, miracolo a Polla: intervento salva madre e figlio

Un grande intervento eseguito in emergenza permette di salvare due vite. Quella di una donna e del bimbo che portava in grembo. La prima era giunta in condizioni molto critiche al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Di origini straniere - come racconta Ondanews - era stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per un distacco della placenta, che aveva provocato una forte emorragia, fino ad abbassarle i valori dell’emoglobina a 6. Una condizione di serio rischio anche per il bambino che portava in grembo

L'operazione

La donna è stata operata dall’équipe del dottor Francesco de Laurentiis, Responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, e grazie ad una diagnosi individuata tempestivamente, si è proceduto ad un parto cesareo di emergenza, salvandole la vita. Lo stesso per il piccolo, rianimato e poi trasferito presso il Centro per nati prematuri dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Un lavoro di sinergia e serietà nel gestire un caso di assolutaemergenza, con un intervento tempestivo e risoluto che ha permesso di salvare due vite, quella della madre e di suoi figlio. La testimonianza di un Punto Nascita efficiente e funzionante, nonostante il rischio di chiusura paventato negli ultimi mesi