Furto in un bar-tabacchi di Polla, ingente il bottino: ladri in fuga

Ladri in azione, la scorsa notte, a Polla, dove hanno messo a segno un furto all’interno di un bar-tabacchi situato lungo la Strada Statale 19.

La dinamica

I malviventi, a volto coperto, hanno fatto irruzione, intorno all’1.30, nell’esercizio commerciale forzando delle sbarre di ferro per rubare stecche di sigarette, biglietti gratta e vinci e un apparecchio cambia monete che, successivamente, è stato rinvenuto in un terreno, ovviamente svuotato. Il bottino ammonta a circa 5mila euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per trovare elementi utili a risalire all’identità dei banditi.