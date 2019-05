Maxi furto in un bar-tabaccheria di Polla: è caccia ai banditi

Nuovo furto, la scorsa notte, a Polla, dove ignoti hanno preso di mira il bar-tabaccheria situato lungo la Strada Statale 19.

Il bottino

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri sarebbero entrati nell’esercizio commerciale dopo aver aperto un buco nel bagno. Poi, in pochissimo tempo, hanno rubato diverse stecche di sigarette per un valore di circa 5 mila euro. Le indagini sono tuttora in corso. I militari dell’Arma di Sala Consilina stanno visionando i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per riuscire a risalire all’identità dei banditi.