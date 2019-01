Polla, divampa un incendio all'interno di una casa

Tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, in via dei Campi a Polla, è divampato un incendio all’interno di un’abitazione.

L'intervento

In pochi minuti le fiamme, sprigionatesi dalla canna fumaria, hanno provocato numerosi danni lambendo anche le travi del sottotetto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere il rogo prima che si espandesse all’intera casa. Non risultano feriti.