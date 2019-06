Morte Italo Marotta, assolti i medici dell'ospedale di Polla

A distanza di sei anni da quel tragico incidente, dieci medici dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla sono stati assolti, in primo grado, dall’accusa di omicidio colposo.

Il dramma

Tutti, infatti, erano stati accusati della morte di Italo Marotta, il pensionato di 79 anni che perse la vita il 6 marzo 2013 a causa di un sinistro stradale con il suo motocarro. L’uomo venne trasportato d’urgenza presso il nosocomio valdianese dove, purtroppo, morì per via delle gravi ferite riportate. Di qui le indagini e l’inizio del processo a seguito della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria. Mercoledì scorso, però, il giudice del tribunale di Lagonegro ha fatto cadere l’accusa di omicidio colposo perché il “fatto non sussiste”.