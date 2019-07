Odissea burocratica per un giovane malato di tumore: la storia

Da ieri è ricoverato in uno dei reparti dell’ospedale di San Giovanni Rotondo in Puglia.Ma, quella degli ultimi giorni, è stata davvero un’odissea per un ragazzino di appena 14 anni e sei mesi, di origini indiane ma residente a Teggiano, affetto da una patologia oncologica.

La storia

Il giovane - riporta Il Mattino - è stato inizialmente ricoverato presso il reparto di Pediatria del nosocomio di Polla. Ma, vista la sua malattia, è subito partito l’iter per trasferirlo in una struttura sanitaria specializzata. Di qui la lotta contro la burocrazia. Qualche mese di troppo per essere ospitato in alcune strutture, e troppo piccolo, sempre per questioni di settimane per altre. E così saltano i trasferimenti agli ospedali Santobono, Pascale, di Pausilipon e Ruggi d’Aragona. Ma del caso viene informata anche la direzione generale che si mobilita in massa. Partono così numerose telefonate ai medici e allo staff del reparto di Pediatria di Polla che accoglie il 14enne fornendogli le migliori cure e permettergli il trasferimento. Anche l'assenza di posti letto diventa un problema. Il ragazzo non può essere ricoverato neanche a Potenza o Rionero. E dopo circa 48 ore di telefonate, richieste e pressing ecco che si trova il posto letto: a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Così ieri mattina un'ambulanza è partita dall'ospedale di Polla verso il Gargano.