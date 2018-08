Scippò catenina d'oro ad un'anziana: arrestato 27enne

Questa mattina, a San Valentino Torio, i carabinieri di Sala Consilina, hanno arrestato un 27enne di origini rumene per rapina aggravata.

Il blitz

I militari dell’Arma hanno eseguito una misura cautelare nei confronti del giovane, incensurato, emessa dal Tribunale di Lagonegro, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle indagini avviate al termine di una rapina avvenuta nel centro abitato di Polla nella mattinata del 24 giugno 2018. In quell’occasione una donna sessantanovenne, mentre passeggiava per via della Rimembranza, venne repentinamente avvicinata dal giovane che, dopo averla violentemente bloccata, le strappò dal collo una catenina in oro. Poi si diede alla fuga con altri due complici di nazionalità rumena, denunciati a piede libero, a bordo di una Lancia Y di colore bordeaux. Le indagini, condotte attraverso l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza di privati e attraverso accertamenti vari, hanno permesso di ricostruire le varie fasi della rapina, risalendo all’automobile utilizzata dal rapinatore e dai due complici per giungere sul posto e darsi successivamente alla fuga. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.