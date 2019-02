Viola gli arresti domiciliari per andare dalla madre: 47enne finisce in carcere

E’ finito in carcere il pregiudicato 47enne di Polla che, soltanto nella giornata di ieri, era stato sottoposto agli arresti domiciliari per tentata estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. In particolare, i carabinieri lo hanno sorpreso mentre impugnava un grosso pezzo di legno per minacciare la madre 70enne e lo zio 75enne, diversamente abile e cieco, per estorcergli denaro ed acquistare alcolici.

Il caso

Oggi l’uomo è stato beccato, sempre dai militari dell’Arma, nei pressi dell’abitazione della mamma. Per questo, avendo violato la misura degli arresti domiciliari, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Potenza.