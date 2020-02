"Ce ne andiamo solo se ci dai 500 euro": arrestata coppia di turisti a Pollica

Un uomo di 40 anni di Eboli e una donna di 37 anni originaria di Napoli sono stati arrestati con l’accusa di estorsione. La coppia, entrambi con precedenti, da due giorni si aggiravano con sospetto lungo le strade del comune di Pollica, nel Cilento. Soggiornavano in una casa vacanza che, questa mattina, non volevano lasciare nonostante la richiesta del proprietario, al quale, hanno chiesto 500 euro per abbandonare la struttura ricettiva.

Il tranello

L’uomo, spazientito, ha allertato i carabinieri che sono giunti sul posto mentre il titolare, in accordo con loro, stava consegnando il denaro. Entrambi i malviventi sono stati identificati e, al termine delle formalità di rito, rinchiusi nella casa circondariale di Vallo della Lucania.