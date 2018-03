L'ex consorzio agrario si trasforma in un polo commerciale: ecco il progetto

Un nuovo polo commerciale nascerà al posto dell’ex Consorzio Agrario, al confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano. Si tratta – rivela La Città – di un progetto redatto da una società privata, la “Distribuzione commerciale srl” che, nei giorni scorsi, ha avviato l’iter burocratico per la verifica della assoggettabilità a via (la valutazione d’impatto ambientale) e depositando la documentazione in Regione e Comune.

I dettagli

Il progetto prevede la costruzione di un vero e proprio “parco” del commercio (“retail park” nella terminologia in voga nei Paesi del Nordeuropa), che non prevede piccole unità di vendita ma strutture medie o grandi dedicate a un unico settore merceologico. Nei due nuovi edifici che si pensa di costruire (collegati tra loro ad angolo retto) saranno venduti mobili, articoli per la casa e il bricolage, prodotti di elettronica e giocattoli. Tutto da realizzare in uno spazio totale di 15.144 metri quadri di superficie coperta, a cui si aggiungono altri 2mila metri quadrati per la vendita all’esterno e un bar di 35 metri quadri che sarà posto al centro del complesso. Il progetto, inoltre, prevede tre corpi di fabbrica al posto degli attuali quattro. Circa 27mila mq, dei quasi 44 mila su cui si estenderà l’intervento, saranno destinati a parcheggi, viabilità interna e spazi verdi. I posti auto saranno 907, di cui 384 a raso e altri 523 ricavati sui tetti dei due edifici principali e collegati da rampe carrabili. In dota, la realizzazione del parco commerciale porterà una nuova rotatoria proprio dinanzi al complesso. I posti di lavoro che verrebbero a crearsi sono stati stimati in duecento, senza calcolare l’indotto. Il costo di realizzazione è stimato in 12 milioni e 337mila euro.