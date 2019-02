Minori, "polpo di cittadinanza" per le famiglie meno abbienti: l'iniziativa

Al via, a Minori, una singolare quanto gustosa iniziativa benefica: il “Polpo di Cittadinanza“. A raccontare l'idea di Salvatore Criscuolo, professore in pensione figlio del pescatore Stanislao Criscuolo e di Sabettina Aceto, è il Vescovado. Mentre i riflettori sono puntati sul Reddito di Cittadinanza, dunque, Criscuolo ha pensato di istituire un altro tipo di incentivo, per aiutare le famiglie in difficoltà.

L'idea

Il tutto è spiegato su di un manifestino collocato sulla sua piccola imbarcazione: “Si concedono polpi appena pescati a cittadini indigenti. Per ottenerli basta semplicemente avvicinarsi a questa barchetta quando al mattino torna dalla pesca”. Tanta curiosità per il nobile gesto.