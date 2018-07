Pomeriggi di gioco al parco Mercatello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A.S.D. TORRIONE F.C. Via Torrione 135 Salerno tel 089.722364 La scuola calcio A.S.D. Torrione organizza gratuitamente, da Lunedì 16 Luglio fino a Sabato 21 Luglio, all’interno del Parco del Mercatello, una serie di pomeriggi all’insegna del sano divertimento, dell’aggregazione e dello sport. Per tutti i ragazzi nati tra il 2010 e il 2013, con il supporto e la supervisione di preparatori sportivi, verranno organizzate partitelle di calcio e a tutti i partecipanti verranno distribuiti gadgets in omaggio. Partecipare è assolutamente gratuito e il principale obbiettivo di questi pomeriggi è la gioia di stare insieme, il divertimento, il gioco attraverso lo sport.