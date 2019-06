Sequestrati quasi 7mila chili di Pomodoro San Marzano: il blitz del Rac

Scovati 12.096 barattoli di Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino Dop, pari a 6.048 kg, confezionati con etichette non approvate dal consorzio. I carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare, Rac di Salerno, a tutela dei consumatori e degli operatori del comparto, all'esito di controlli nel settore dei prodotti a denominazione e indicazione di origine protetta, hanno eseguito il sequestro dei prodotti.

I controlli

I barattoli sono stati trovati durante i controlli presso alcune ditte di produzione e vendita: continua il monitoraggio per la tutela della salute dei consumatori e per il rispetto delle norme in materia.