Ponte abusivo ad Erchie, scatta il sequestro: tre denunce

Blitz di carabinieri e vigili urbani in località Erchie, a Maiori, dove hanno posto sotto sequestro un ponticello in acciaio posto sul ruscello San Nicola, installato senza autorizzazioni, che serviva a collegare via Marina con via Capotomolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'opera abusiva

I controlli sono scattati ieri mattina mentre qualcuno stava cercando di installare l'opera, lunga 5 metri, composta da travi e grate sul calpestio e balaustre laterali in metallo. La struttura era stata commissionata dai residenti per favorire l'attraversamento del torrente in modo da sostituire quella precedente spazzata via da una piena. Tre persone sono state denunciate all'Autortià Giudiziaria.