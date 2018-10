Castellabate, l'appello del consigliere Maurano: "Il ponte non aspetta"

"Sono due anni ormai che Comune e Provincia giocano a palla avvelenata con la messa in sicurezza del ponte che passa su Corso Beato Simeone, ingresso ed uscita principale della frazione Lago": lo denuncia il consigliere di minoranza del Comune di Castellabate, Luigi Maurano. "La Provincia restringe la carreggiata e assicura che per altri due anni tutto ok (in base a quali studi o relazioni sarebbe interessante saperlo). Il ponte intanto scricchiola e piccoli pezzi iniziano a staccarsi, In questo valzer, che sembra non avere fine, c’è una reale, concreta e possibile soluzione", continua.

L'appello del consigliere Maurano