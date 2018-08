Il ponte di Sacco, chiuso per frana ma utilizzato dagli automobilisti

Dopo la tragedia di Genova, c’è preoccupazione in provincia di Salerno per la presenza del ponte che collega i comuni di Sacco e Roscigno.

Le caratteristiche

Un ponte storico, alto circa 170 metri, completato nel 1969 su progetto dell’ingegnere Giulio Krall. E' costruito da un'arcata di 111 metri e freccia 27,45 metri, su tre costole in cemento armato, collegate tra loro con centine metalliche, incorporate dell tipo "melan", sistema Forrobeton. L'impalcato in cemento armato, formato da soletta piena e da tre travi longitudinali continue, collegate con travi trasversali, è sorretto da esili colonne poste ad interasse costante di 8,77 m. Al ponte si accede con due brevi viadotti ad una e a due campate di 8,77 m. Sezione trasversale 8,50 m, carreggiata 6 m, due marciapiedi da 1,25 m ciascuno.

Il caso

In realtà dovrebbe essere chiuso dal 2010 quando una frana, sul versante di Roscigno, obbligò alla Provincia di imporre il divieto di transito. Ma non è così. Perché lungo il ponte ci passano un po’ tutti, tranne i bus di linea. Una situazione di pericolo che, in queste ore, sta preoccupando maggiormente la popolazione locale. L'auspicio è che vengano effettuati al più presto i controlli strutturali.