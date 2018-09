Perdita d'acqua sul ponte di Sala Abbagnano: Cirielli scrive a Toninelli

C’è apprensione da parte dei residenti di Sala Abbagnano per le condizioni in cui versa il ponte che da Viale degli Eucalipti porta all’innesto della Tangenziale di Salerno. Da più di tre mesi, infatti, residenti e passanti continuano a segnalare una costante perdita d’acqua nei pressi dell’uscita proprio della Tangenziale. Finora, però, non hanno ricevuto alcuna risposta concreta.

La lettera

Di qui l’iniziativa dell’avvocato Carlo Correra di rivolgersi all’autorità competenti per chiedere un loro immediato intervento: “Facendo seguito alle ripetute segnalazioni email e telefoniche e constatando che a tutt’oggi il problema delle infiltrazioni d’acqua nel pilastro di sostegno del cavalcavia di viale degli Eucalipti Sala Abbagnano sovrastante l’uscita Sala Abbagnano della Tangenziale di Salerno si presenta ancora persistente con presumibile ulteriore aggravamento della situazione di pericolo ad esso collegata si chiede a codesti Enti, ciascuno per la Sua competenza, di voler provvedere al più presto onde scongiurare prevedibili danni per la incolumità delle persone che transitano quotidianamente sopra e sotto il viadotto medesimo operando anche le opportune verifiche. Il sottoscritto qualora il fenomeno dovesse perdurare senza alcun intervento di codeste Autorità anche nelle prossime ore si vedrà costretto a rivolgersi alla Procura della Repubblica per quanto di sua competenza”.

L’interrogazione

Sulla problematica decide in intervenire anche il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli che presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli: “Disponga immediatamente i controlli per accertare eventuali pericoli derivanti dal ponte di Sala Abbagnano”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia “è’ dovere del ministro rassicurare le popolazioni della provincia di Salerno sulla stabilità del ponte, attraversato ogni giorno da migliaia di automobili e mezzi pesanti e abbandonato da tempo dal Comune di Salerno impegnato a sperperare le risorse pubbliche in feste e in luminarie, piuttosto che in manutenzioni e maggiore sicurezza per i cittadini ” conclude Cirielli.