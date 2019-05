Nascondeva la droga nello zainetto: arrestato pusher a Pontecagnano

Un 41enne di Pontecagnano Faiano, G.N le sue iniziali, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia si sono insospetti per il comportamento dell’uomo che, martedì pomeriggio, si è incontrato con una giovane donna in un luogo appartato. E così, dopo averlo bloccato, lo hanno trovato in possesso di 31 grammi di marijuana che aveva nascosto nello zainetto. Lo stupefacente era già suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato. Successivamente, i poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato un kit completo adoperato per la coltivazione della marijuana. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso l’abitazione dei genitori, in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Salerno.