Pontecagnano, vede i carabinieri e tenta di fuggire: arrestato 51enne

Era alla guida di un’automobile e, alla vista di un posto di blocco dei carabinieri a Pontecagnano, avrebbe provato a fuggire. Per questo, lunedì scorso, un 51enne residente ad Agropoli, è stato prima fermato e poi arrestato dai militari dell'Arma.

Il sequestro

Dopo un breve inseguimento, infatti, è stato trovato in possesso di 90 grammi di sostanza stupefacente e di 85 euro in contanti. Sono in corso ulteriori indagini per riuscire ad identificare i fornitori e i clienti della droga.